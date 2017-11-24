Shut Up, Dude: This Week’s Best And Worst Comments

Black Friday, a classic song by Steely Dan LLC and a great American holiday. No matter who you’re shopping for Shut Up, Dude’s got you covered with our annual gift guide.
FOR YOUR BOSS
FOR YOUR BFF
FOR YOUR IN-LAWS
FOR BAE
FOR A COWORKER
FOR MOM
FOR A CHILD
FOR A COOL TEEN
FOR A SOLDIER?
FOR TAYLOR
Shut Up, Dude does not have purchase links. You’ll have to google “shitty Christmas.” Your best and worst comments from this holiday week are below.
THIS WEEK’S 10 HIGHEST RATED COMMENTS
|#10
|black sheep boy
|Score:40 | Nov 21st
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From the headline I thought we had another fuckin’ Ducktails situation here, but… what is this? He feels bad about a relationship that went south because she was a fan of the band and that’s probably part of why she liked him? Is that…. what is that…?
|Posted in: Pinegrove Frontman Apologizes For Behavior With Women, Cancels Tour
|#9
|sandro
|Score:40 | Nov 21st
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I too have had sex with a girl. Sorry
|Posted in: Pinegrove Frontman Apologizes For Behavior With Women, Cancels Tour
|#8
|blochead
|Score:40 | Nov 21st
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Umm….he said “big name” – not third tier.
|Posted in: Pinegrove Frontman Apologizes For Behavior With Women, Cancels Tour
|#7
|jimvrountree
|Score:46 | Nov 21st
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If you bought tickets to any musical act in the next six months, I figure you got a 50/50 shot at seeing it.
|Posted in: Pinegrove Frontman Apologizes For Behavior With Women, Cancels Tour
|#6
|undergroundspoon
|Score:59 | Nov 20th
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|Posted in: Premature Evaluation: Björk Utopia
|#5
|meat
|Score:60 | Nov 21st
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i recently ended a relationship with a nice girl. she liked me because i’m very, very charming and handsome and i used those attributes to get her to like me. she was also quite pretty but obviously, as we know, women wield zero power when it comes to the laws of attraction. anyway, i ended things because it turns out we had very little in common. she’s ok, but i’m gonna take a break from commenting so i can reflect on how women can’t make decisions for themselves without being completely overpowered by manly charms. i’m so ashamed.
|Posted in: Pinegrove Frontman Apologizes For Behavior With Women, Cancels Tour
|#4
|dototto
|Score:64 | Nov 21st
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can’t even bone my favorite musicians anymore, dark times indeed
|Posted in: Pinegrove Frontman Apologizes For Behavior With Women, Cancels Tour
|#3
|Onigokikn
|Score:64 | Nov 21st
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Huge fan of this band but this is ridiculous. Two consenting adults that enter into a relationship is not something you need to apologize for. He speaks to a power dynamic. Evan, you are in a moderately popular band. Engaging in consensual relationships with fans could maybe be considered as unprofessional by some, but not illegal or anything you need to apologize about. You did nothing wrong!
If your “male privledge” argument puts you in a position of power and you believe a relationship started by using this power is wrong, 90% of relationships in the world are wrong.
You are guilty of entering into a relationship with an immature girl who didn’t know what she wanted. The only ones suffering are your fans.
|Posted in: Pinegrove Frontman Apologizes For Behavior With Women, Cancels Tour
|#2
|blochead
|Score:66 | Nov 21st
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With the veritable cavalcade of sexual abuse stories pouring in throughout 2017 I’ve kinda been wondering when we hit the one that made me immediately think “huh?” Ding ding we have our winner
|Posted in: Pinegrove Frontman Apologizes For Behavior With Women, Cancels Tour
|#1
|TelevisionMan
|Score:94 | Nov 21st
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” i have been flirtatious with fans and on a few occasions been intimate with people that i’ve met on tour. i’ve reached the conclusion now that that’s not ever appropriate—even if they initiate it”
|Posted in: Pinegrove Frontman Apologizes For Behavior With Women, Cancels Tour
THIS WEEK’S 5 LOWEST RATED COMMENTS
|#5
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|Robert Saenz
|Score:-20 | Nov 19th
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The only people angry at his statements are people that only hear what they want to hear.
A 14 year old boy should not put him self in that position. His parents should have taught him to not put his self in that position – because some predator may attempt to devour.
That is what is said.
And also – on the subject of “everyone becomes guilty” – its true – look at you all here on this now. Everyone is guilty and every word is reinterpreted to suit whomever you are jealous of and whomever you want to see killed.
You – the mob – you are the real monsters.
|Posted in: Morrissey Defends Kevin Spacey And Harvey Weinstein, Saying Victims Should’ve Known What Could Happen
|#4
|teez91
|Score:-32 | Nov 18th
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and the louis ck situation was consentual/all adults
|Posted in: Morrissey Defends Kevin Spacey And Harvey Weinstein, Saying Victims Should’ve Known What Could Happen
|#3
|teez91
|Score:-33 | Nov 18th
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hes 100% right
|Posted in: Morrissey Defends Kevin Spacey And Harvey Weinstein, Saying Victims Should’ve Known What Could Happen
|#2
|Yung
|Score:-36 | Nov 20th
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and to be fair, all of Brian Eno’s paintings look reminiscent of swastikas 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