The Italian hardcore band Spirito Di Lupo, SDL for short, has members in Milan and Bologna. They play fast and nasty ’80s-inspired hardcore, the kind of punk rock where passion elevates bashed-out basics to a state of raw transcendence. A new album called Vedo La Tua Faccia Nei Giorni Di Pioggia — I See Your Face On Rainy Days — is coming this summer, and they’ve shared a pair of ripping tracks today. Hear “Nebbia” and “Spirito Selvaggio” below.

Vedo La Tua Faccia Nei Giorni Di Pioggia by Spirito Di Lupo

Vedo La Tua Faccia Nei Giorni Di Pioggia is out 6/20 on La Vida Es Un Mus/Iron Lung.