SXSW 2020 Reveals 210 More Bands, Announces Roger Waters As Keynote Speaker

SXSW announced its first round of 2020 music performers last month, and today they’re back with the second batch. This latest info drop includes 210 acts. Some highlights: Wire (and Wyre!), Nasty Cherry, Frances Quinlan, Sorry, Squirrel Flower, Madison McFerrin, P.E., Walshy Fire, Otoboke Beaver, Algiers, Boy Scouts, Fran, Sui Zhen, Madame Gandhi, Dehd, Moaning, Pom Pom Squad, TENGGER, and Washer.

Additionally, yesterday SXSW announced Pink Floyd’s Roger Waters as a 2020 keynote speaker, joining fellow keynote Kim Gordon and other speakers including Nile Rodgers, Benny Blanco, and Get Out composer Michael Abels among others.

Check out the newly announced SXSW 2020 performers below.

NEW SXSW LINEUP ADDITIONS:

1$T (Atlanta GA)

The Accidentals (Traverse City MI)

Ada Lea (Montreal CANADA)

Ailbhe Reddy (Dublin IRELAND)

Akeju (New York NY)

Alexander Biggs (Melbourne AUSTRALIA)

Alex Somers (Los Angeles CA)

Algiers (Atlanta GA)

Alice Skye (Melbourne AUSTRALIA)

Alina Pash (Kyiv UKRAINE)

All My Friends Hate Me (Los Angeles CA)

American Werewolf Academy (Dallas TX)

Anatole (Sydney AUSTRALIA)

Anna Burch (Detroit MI)

Anna Fox (Brooklyn NY)

Antonio Lizana (San Fernando SPAIN)

Arlo Parks (London UK-ENGLAND)

Arp Frique & Erik “Keysie” Ritfeld (Amsterdam NETHERLANDS)

A. Swayze & The Ghosts (Hobart AUSTRALIA)

Atash (Austin TX)

Automatic (Los Angeles CA)

Babeheaven (London UK-ENGLAND)

Bandits on the Run (New York NY)

Basia Bulat (Montreal CANADA)

BATTS (Melbourne AUSTRALIA)

Being Dead (Austin TX)

Benny Afroe (Middelburg SOUTH AFRICA)

Big Mountain County (Rome ITALY)

BILS (Ikeja NIGERIA)

Biznaga (Madrid SPAIN)

Blacks’ Myths (Washington DC)

Bleaker (Huntsville AL)

Bobby Oroza (Helsinki FINLAND)

Bodywash (Montreal CANADA)

Boy Scouts (Oakland CA)

The Brother Brothers (Brooklyn NY)

Brother Dege (Lafayette LA)

Byrke Lou (Berlin GERMANY)

Cable Ties (Melbourne AUSTRALIA)

Catholic Action (Glasgow UK-SCOTLAND)

China Bears (London UK-ENGLAND)

CIFIKA (Seoul SOUTH KOREA)

Citrico (Buenos Aires ARGENTINA)

Communicant (Pasadena CA)

Control Top (Philadelphia PA)

Costa de Ámbar (Guadalajara MEXICO)

CULTTASTIC (Houston TX)

Darkbird (Austin TX)

David Ramirez (Austin TX)

deca joins (Taipei TAIWAN)

Dehd (Chicago IL)

Desierto Drive (Monterrey MEXICO)

Devon Gilfillian (Nashville TN)

Die Heiterkeit (Berlin GERMANY)

Disq (Madison WI)

Dog In The Snow (Brighton UK-ENGLAND)

Dom Flemons (Washington DC)

Dos Monos (Tokyo JAPAN)

Dromedarios Mágicos (Mexico City MEXICO)

Dylan Fuentes (Barranquilla COLOMBIA)

Elis Paprika & The Black Pilgrims (Guadalajara MEXICO)

Ellen Krauss (Stockholm SWEDEN)

Enrique Campos (Buenos Aires ARGENTINA)

The F16s (Chennai INDIA)

FAIRE (Paris FRANCE)

Fenne Lily (Bristol UK-ENGLAND)

FLAVIA (Los Angeles CA)

Fragile Rock (Austin TX)

Fran (Chicago IL)

Frances Quinlan (Philadelphia PA)

Georgel (Monterrey MEXICO)

Girl Friday (Los Angeles CA)

Grivo (Austin TX)

GRLwood (Louisville KY)

Gross Net (Belfast UK-N. IRELAND)

Hamzaa (London UK-ENGLAND)

Hannah Williams & The Affirmations (Bristol UK-ENGLAND)

Haru Nemuri (Yokohama JAPAN)

Hayden Pedigo (Amarillo TX)

Hera (Reykjavik ICELAND)

Huck (Brooklyn NY)

Iguana Death Cult (Rotterdam NETHERLANDS)

Italia 90 (London UK-ENGLAND)

Jamie-Lee Dimes (Gold Coast AUSTRALIA)

Jeff Lofton (Austin TX)

Jim and Sam (Santa Monica CA)

Jinmi Abduls (Lagos NIGERIA)

Joël (Toronto CANADA)

Joe Purdy (Los Angeles CA)

Jucee Froot (Memphis TN)

Katie Pruitt (Nashville TN)

Kelsey Waldon (Nashville KY)

KennyHoopla (Oshkosh WI)

The Kernal (Jackson TN)

King Nun (London UK-ENGLAND)

Kota Banks (Sydney AUSTRALIA)

KYUSONEKOKAMI (Nishinomiya JAPAN)

La Banda del Bisonte (Medellín COLOMBIA)

La Fragua Band (Medellín COLOMBIA)

Lambert (Berlin GERMANY)

Launder (Los Angeles CA)

Leah Senior (Melbourne AUSTRALIA)

Lee Bains III & the Glory Fires (Birmingham AL)

Liah Alonso (New York NY)

LIFE (Hull UK-ENGLAND)

Limboski (Warsaw POLAND)

Liz Lawrence (Stratford Upon Avon UK-ENGLAND)

Lorelle Meets The Obsolete (Ensenada MEXICO)

Los Bitchos (London UK-ENGLAND)

Luke De-Sciscio (Bath UK-ENGLAND)

Luke Howard (Melbourne AUSTRALIA)

Lunar Vacation (Atlanta GA)

Madame Gandhi (Los Angeles CA)

Madison McFerrin (Brooklyn NY)

Margarita Siempre Viva (Medellín COLOMBIA)

Marlon Craft (New York NY)

Marsicans (Leeds UK-ENGLAND)

Massar Egbari (Alexandria EGYPT)

Mauricio Sanchez (Monterrey MEXICO)

menwhopause (New Delhi INDIA)

MEZERG (Bordeaux FRANCE)

Milly (Los Angeles CA)

Miro Shot (London UK-ENGLAND)

Moaning (Los Angeles CA)

Momma (Los Angeles CA)

Monophonicos (Barranquilla COLOMBIA)

Monophonics (Marin CA)

Montañera (Bogotá COLOMBIA)

MORIS BLAK (Boston MA)

Moving Panoramas (Austin TX)

Mpho Sebina (Nko Ya Phiri BOTSWANA)

Mr.Kitty (Austin TX)

musclecars (Brooklyn NY)

My Education (Austin TX)

Nasty Cherry (Los Angeles CA)

Negrø (Morelia MEXICO)

NINEONE# (Xi’an CHINA)

Niño Árbol (Tepic MEXICO)

Nyashinski (Nairobi KENYA)

Orquesta Canela (Cali COLOMBIA)

Otoboke Beaver (Kyoto JAPAN)

Parisalexa (Seattle WA)

Parliamo (Perth UK-SCOTLAND)

PASTEL GHOST (Austin TX)

Pat Dam Smyth (Belfast UK-N. IRELAND)

Patiño (Mexico City MEXICO)

P.E. (Brooklyn NY)

The Pinholes (Singapore SINGAPORE)

Pleasure Venom (Austin TX)

PNTHN (San Marcos TX)

Pom Pom Squad (Brookyln NY)

Quivers (Melbourne AUSTRALIA)

Raye Zaragoza (Los Angeles CA)

Reality Club (Jakarta INDONESIA)

Remi Wolf (Palo Alto CA)

Rosie Lowe (London UK-ENGLAND)

Russian Baths (Brooklyn NY)

Salma Sky (Lusaka ZAMBIA)

Santaferia (Santiago CHILE)

Sarah Mary Chadwick (Melbourne AUSTRALIA)

Saya (Toronto CANADA)

School of X (Copenhagen DENMARK)

S.G. Goodman (Murray KY)

Shards (London UK-ENGLAND)

Shay Lia (Montréal CANADA)

The Sherlocks (Bolton On Dearne UK-ENGLAND)

ShitKid (Stockholm SWEDEN)

Shy Beast (Austin TX)

Sierra León (Tepic MEXICO)

Skylar Gudasz (Durham NC)

Sloppy Jane (Brooklyn NY)

Slow Pulp (Madison WI)

Sofia Bolt (Los Angeles CA)

Sofia Campos (Buenos Aires ARGENTINA)

Softer Still (Shepperton UK-ENGLAND)

Sophia Shen (Zhangzhou CHINA)

Sophie Hutchings (Sydney AUSTRALIA)

Sorry (London UK-ENGLAND)

Sounds of Siberia (Yakutsk RUSSIA)

Sour Widows (Oakland CA)

Squirrel Flower (Boston MA)

Steam Down (London UK-ENGLAND)

Stuyedeyed (Brooklyn NY)

Suburban Living (Philadelphia PA)

Suenatron (San Jose CA)

Sui Zhen (Melbourne AUSTRALIA)

Superfónicos (Austin TX)

Swim Deep (Birmingham UK-ENGLAND)

TENGGER (Seoul SOUTH KOREA)

Tim Burgess (Dereham UK-ENGLAND)

TÖME (Toronto CANADA)

TRI4TH (Shibuya JAPAN)

Tristen (Nashville TN)

Una Canción Bonita (Tuxtla Gutiérrez MEXICO)

Vera Sola (Los Angeles CA)

Victoria Canal (Madrid SPAIN)

Vistas (Edinburgh UK-SCOTLAND)

Walshy Fire (Miami FL)

Walt Disco (Glasgow UK-SCOTLAND)

The Wants (Brooklyn NY)

Washer (Brooklyn NY)

Weeping Icon (Brooklyn NY)

Whitney Rose (Austin TX)

William Harries Graham (Austin TX)

Wire (Brighton UK-ENGLAND)

The Wood Burning Savages (Derry UK-N. IRELAND)

World Music Unleashed (Austin TX)

Wyre (Nairobi KENYA)

Zatélithe (Medellín COLOMBIA)

Zenith (Ciudad Juárez MEXICO)