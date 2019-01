SXSW 2019 Announces 300 More Artists Including Priests, Yung Lean, Edie Brickell, Illuminati Hotties

SXSW is coming. We’re only about two months out from Austin’s annual multi-industry bacchanal, and today the event’s music segment — officially going down March 11-17 — has shared a third wave of 2019 performers following dispatches one and two late last year.

This latest list contains a whopping 300 acts, highlighted by names such as Priests, Bedouine, Control Top, Yung Lean, Sir Babygirl, Edie Brickell & New Bohemians, Madeline Kenney, illuminati hotties, Molly Burch, Erin Rae, Ratboys, My Brightest Diamond, and RRUCCULLA. And don’t miss Ritt Momney from Salt Lake City, Utah!

Below, find the latest list of additions in alphabetical order:

AAerial (Austin TX)

Abhi The Nomad (Austin TX)

Alex Francis (Hitchin UK-ENGLAND)

ALI AKA MIND (Bogotá COLOMBIA)

Alice Phoebe Lou (Berlin GERMANY)

åMBe (Brooklyn NY)

Anemone (Montréal CANADA)

Angie McMahon (Melbourne AUSTRALIA)

Another Michael (Philadelphia PA)

Another Sky (London UK-ENGLAND)

Anteros (London UK-ENGLAND)

Aquarian Blood (Memphis TN)

Arranquemos del Invierno (Concepción CHILE)

Azultrabuco (Bogotá COLOMBIA)

Bad Moves (Washington DC)

Bad Sounds (Bristol UK-ENGLAND)

Bailen (New York NY)

Bambara (Brooklyn NY)

Barrie (Brooklyn NY)

BEA1991 (Amsterdam NETHERLANDS)

Bedouine (Los Angeles CA)

Being Dead (Austin TX)

Beshken (Los Angeles CA)

Big $wift (Downey CA)

Big Bliss (Brooklyn NY)

Big Joanie (London UK-ENGLAND)

Billy Strings (Nashville TN)

The Blank Tapes (Los Angeles CA)

The Blinders (Manchester UK-ENGLAND)

Blinky Bill (Nairobi KENYA)

BUHU (Austin TX)

Bush Tetras (New York NY)

The Bvtcher (Austin TX)

Carmouflage Rose (Brisbane AUSTRALIA)

Carrion Kids (Mexico City MEXICO)

Cassandra Jenkins (New York NY)

Cassia (Macclesfield UK-ENGLAND)

Charlotte OC (Blackburn UK-ENGLAND)

Chasing Nomads (San Juan PUERTO RICO)

Chicarica (Santiago CHILE)

Chucky Trill (Houston TX)

Cimafunk (Havana CUBA)

CLAVVS (Brooklyn NY)

CNVS (Canvas) (Queretaro MEXICO)

co34pt (Newcastle-Upon-Tyne UK-ENGLAND)

Colores Santos (Guadalajara MEXICO)

Control Top (Philadelphia PA)

Cosme (Guayama PUERTO RICO)

Critical Assembly (Austin TX)

Cure For Paranoia (Dallas TX)

Cutesylvania (Flint MI)

Cypress Moreno (Los Angeles CA)

Danger Grove (Loveland CO)

Dan Marshall (Guadalajara MEXICO)

DannyBrasco (Nuevo Leon MEXICO)

Death Of A Dream (Austin TX)

Deep Cuts (Houston TX)

The Desert (Bristol UK-ENGLAND)

Desorden Público (Caracas VENEZUELA )

Dhira Bongs (Bandung INDONESIA)

DJ Confucius Jones (Austin TX)

DJ Paypal (Charlotte NC)

DJ PH (Johannesburg SOUTH AFRICA)

The DOJO (Austin TX)

Donna Missal (Los Angeles CA)

Doomsquad (Toronto CANADA)

Dopey’s Robe (Vancouver CANADA)

Drinker (Los Angeles CA)

Dwellers (Salt Lake City UT)

E.B. The Younger (Denton TX)

Edie Brickell & New Bohemians (Austin TX)

Edna and The Musicians (Cuauhtemoc MEXICO)

Efya (Accra GHANA)

Elisapie (Montreal CANADA)

Eliza Shaddad (London UK-ENGLAND)

Eme Alfonso (Havana CUBA)

Emilia Ali (Boston MA)

Emma Elisabeth (Berlin GERMANY)

Erin Rae (Nashville TN)

Esther Rose (New Orleans LA)

Fangclub (Dublin IRELAND)

Faux Ferocious (Nashville TN)

Feefa (Los Angeles CA)

Fernanda Takai (Belo Horizonte BRAZIL)

Ferris & Sylvester (London UK-ENGLAND)

Fire From The Gods (Austin TX)

Fruit & Flowers (Brooklyn NY)

FURUTORI (Shimokitazawa JAPAN)

Gabylonia (Caracas VENEZUELA)

Georgia (London UK-ENGLAND)

Geowulf (London UK-ENGLAND)

Ghostly Kisses (Québec CANADA)

GHXST (Brooklyn NY)

GIRL SKIN (Brooklyn NY)

Glass Caves (Leeds UK-ENGLAND)

Go Cactus (Mallorca SPAIN)

Golden Vessel (Brisbane AUSTRALIA)

Good Fuck (Chicago IL)

Grace Carter (London UK-ENGLAND)

Grace Turner (Newcastle AUSTRALIA)

Greenwave Beth (Sydney AUSTRALIA)

Grubby Little Hands (Philadelphia PA)

Grün Wasser (Chicago IL)

Harmony Byrne (Melbourne AUSTRALIA)

Heartstreets (Montreal CANADA)

Henry Brun & The Latin Playerz (San Antonio TX)

HIJOS (San José COSTA RICA)

Hikes (Austin TX)

Hilary Woods (Dublin IRELAND)

Honey Harper (Atlanta GA)

Honyock (Sacramento CA)

The Howl & The Hum (York UK-ENGLAND)

Hunkpapa (Belfast UK-N. IRELAND)

Illiterate Light (Harrisonburg VA)

illuminati hotties (Los Angeles CA)

Indigo Sparke (Sydney AUSTRALIA)

Intertwine (Bergen NORWAY)

Invoke (Austin TX)

Irata (Greensboro NC)

It Was Romance (Brooklyn NY)

J.Patron (Bogota COLOMBIA)

JAG (Los Angeles CA)

James Vickery (London UK-ENGLAND)

Jazzrausch Bigband (Munich GERMANY)

Jeff Lofton (Austin TX)

Jess Williamson (Los Angeles CA)

J Fernandez (Chicago IL)

Jojo Abot (Volta Region GHANA)

Jon Dee Graham (Austin TX)

Jony Beltran (Acuña MEXICO)

Josin (Freiburg GERMANY)

J.S. Ondara (Nairobi KENYA)

J Soulja (Austin TX)

Just Loud (Atlanta GA)

Jvcki Wai (Seoul SOUTH KOREA)

Kalan.frfr (Los Angeles CA)

Kalu & The Electric Joint (Austin TX)

Kamaal Williams (London UK-ENGLAND)

Kate Teague (Oxford MS)

K Camp (Atlanta GA)

Kevin George (Stamford CT)

KOKOKO! (Kinshasa DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO)

KOMFORTRAUSCHEN (Berlin GERMANY)

Kosha Dillz (Tel Aviv ISRAEL)

KUCCI (Jilin CHINA)

Kwame (Sydney AUSTRALIA)

La Banda Acústica Rodante (San Juan PUERTO RICO)

La Chinga (Vancouver CANADA)

La Etnnia (Bogotá COLOMBIA)

Lafawndah (London UK-ENGLAND)

The Lagoons (Austin TX)

La Matilda (Bogotá COLOMBIA)

La Real del Sonido (Bogota COLOMBIA)

Larkins (Manchester UK-ENGLAND)

La Sonidera (Bogotá COLOMBIA)

Lee Bains III & the Glory Fires (Birmingham AL)

Lennon Stella (East York CANADA)

Leoniden (Kiel GERMANY)

Light Vibes (Stockholm SWEDEN)

Lily and Horn Horse (Hudson NY)

Lily & Madeleine (Brooklyn NY)

Lina Tullgren (Queens NY)

Lisa Morales (San Antonio TX)

Liza Owen (London UK-ENGLAND)

Lizbeth Roman Y Los Duendes Invisibles (Sabana Seca PUERTO RICO)

Lolita De Sola (Caracas VENEZUELA)

Los Coast (Austin TX)

Lou Rebecca (Paris FRANCE)

Lows0n (Xiamen CHINA)

Lug (Austin TX)

M3NSA (London UK-ENGLAND)

machìna (Tokyo JAPAN)

Madam X (London UK-ENGLAND)

Madeline Kenney (Oakland CA)

Mahya Veray y su Trauma (Guaynabo PUERTO RICO)

Major League Djz (Johannesburg SOUTH AFRICA)

Malena Zavala (Buenos Aires ARGENTINA)

Mama Duke (Austin TX)

Manniax (Bogota COLOMBIA)

Mansionair (Sydney AUSTRALIA)

The Mariachi Ghost (Winnipeg CANADA)

Mayorkun (Lagos NIGERIA)

Melenas (Pamplona SPAIN)

Memories In Broken Glass (San Antonio TX)

Merely (Gothenburg SWEDEN)

Mexico City Blondes (Santa Barbara CA)

Minke (London UK-ENGLAND)

Miss World (London UK-ENGLAND)

Molly Burch (Austin TX)

MONOPHONICOS (Bogotá COLOMBIA)

Monstruos del Mañana (Mexico City MEXICO)

Moonlover (Melbourne AUSTRALIA)

Morabeza Tobacco (Stockholm SWEDEN)

Mourning [A] BLKstar (Cleveland OH)

Moving Panoramas (Austin TX)

Mr. Lewis & The Funeral 5 (Austin TX)

Mundaka (Lima PERU)

My Brightest Diamond (Detroit MI)

The Mystery Lights (New York NY)

N7 & Pwap (Oklahoma City OK)

NACH (Alicante SPAIN)

Nadia Nakai (Johannesburg SOUTH AFRICA)

Nadia Tehran (Stockholm SWEDEN)

Nanook of the North (Gdansk POLAND)

Naomi Wild (Los Angeles CA)

Neblinna (Maracaibo VENEZUELA)

Nicole Atkins (Nashville TN)

NineOne# (Xi’an CHINA)

No Party For Cao Dong (Taipei TAIWAN)

Novo Amor (Cardiff UK-WALES)

Nutopia (San Juan PUERTO RICO)

Odonis Odonis (Toronto CANADA)

Oh, Rose (Olympia WA)

Ohtis (Los Angeles CA)

Omar Apollo (Hobart IN)

Orchards (Brighton UK-ENGLAND)

Pablo Dazán (Bogota COLOMBIA)

Pablo Trujillo (Bogotá COLOMBIA)

Papachina (Armenia COLOMBIA)

:PAPERCUTZ (Porto PORTUGAL)

Parker Gispert (Nashville TN)

Passeport (Cincinnati OH)

Pecker (Nueno SPAIN)

Penelope Isles (Brighton UK-ENGLAND)

Perro (Murcia SPAIN)

PHI (Guadalajara MEXICO)

Phobophobes (London UK-ENGLAND)

Pink Sweat$ (Philadelphia PA)

Pip Blom (Amsterdam NETHERLANDS)

Pipo Romero (Cadiz SPAIN)

Plastic Picnic (Brooklyn NY)

Pottery (Montreal CANADA)

Priests (Washington DC)

Psychedelic Porn Crumpets (Perth AUSTRALIA)

Puppy (London UK-ENGLAND)

Ratboys (Chicago IL)

Rebecca Loebe (Austin TX)

Reece (Woodbridge VA)

Rick Maguire (from Pile) (Boston MA)

Ric Wilson (Chicago IL)

Ritt Momney (Salt Lake City UT)

Rizha (Madrid SPAIN)

Robinson (Nelson NEW ZEALAND)

Robot Koch x Delhia de France (Berlin GERMANY)

Ross Golan’s The Wrong Man (Los Angeles CA)

RRUCCULLA (Bilbao SPAIN)

Rucci (Inglewood CA)

Run Golden Boys (Mexico City MEXICO)

Saint Lo (Montreal CANADA)

Samini and Band (Accra GHANA)

San Mei (Robina AUSTRALIA)

SEAZOO (Wrexham UK-WALES)

Serko Fu (Monterrey MEXICO)

Sexy Bicycle (Barcelona SPAIN)

Shepherds (Atlanta GA)

Simi (Lagos NIGERIA)

Sir Babygirl (Hanover NH)

Sofia Portanet (Berlin GERMANY)

Soriah (Portland OR)

Sorry Girls (Montreal CANADA)

Spike Vincent (Sydney AUSTRALIA)

SPINN (Liverpool UK-ENGLAND)

Ssali Moses Bebe Cool (Ntinda Kampala UGANDA)

Steady Holiday (Los Angeles CA)

Stefan Wesolowski (Gdansk POLAND)

The Stitches (Los Angeles CA)

Stuck in the Sound (Paris FRANCE)

Superfónicos (Austin TX)

Surfbort (Brooklyn NY)

TarantisT (Los Angeles CA)

Tarik Hassan (Austin TX)

Tatiana Hazel (Chicago IL)

The Teeta (Austin TX)

TEMPESST (London UK-ENGLAND)

Tetractys (Austin TX)

Thaiboy Digital (Bangkok THAILAND)

Thalea String Quartet (Austin TX)

The Cold Stares (Evansville IN)

Thumpasaurus (Los Angeles CA)

TiKA (Toronto CANADA)

Tim Atlas (Los Angeles CA)

Tribade (Barcelona SPAIN)

Tufan Derince (Diyarbakır TURKEY)

TWEN (Boston MA)

Two Medicine (Denton TX)

Two People (Melbourne AUSTRALIA)

Ume (Austin TX)

Ushbebe (Aladja NIGERIA)

Vector (Lagos NIGERIA)

Virgin Pool (Los Angeles CA)

ViVii (Stockholm SWEDEN)

We And The Machines (Quito ECUADOR)

Wild Moccasins (Houston TX)

William the Conqueror (Newquay UK-ENGLAND)

Will Johnson (Austin TX)

Wives (Brooklyn NY)

Wohl (Guadalajara MEXICO)

Xenia França (São Paulo BRAZIL)

Yung Lean (Stockholm SWEDEN)

Yves Jarvis (Montreal CANADA)

Zack Varner (Austin TX)